Россияне за сутки 45 раз обстреляли Сумскую область, раздалось 254 взрыва

В течение субботы, 30 марта, россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 254 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Напомним, в лесу Сумской области была найдена ракета Х-59. Полиция показала видео ее уничтожение . После того, как полицейский офицер общины Иван Коваленко обнаружил ракету, на место событий прибыли сотрудники отдела взрывотехнической службы.

Кроме того, в Сумской области также вводятся графики аварийных отключений света . В ОВА отметили, что решения по графикам отключений света в регионе применяются по указанию НЭК "Укрэнерго".

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