Россияне за сутки 45 раз обстреляли Сумскую область, раздалось 254 взрыва
В течение субботы, 30 марта, россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 254 взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- В Великописаревской общине были произведены обстрелы из гранатомета (СПГ) (4 взрыва), миномета (28 взрывов), артиллерии (24 взрыва), РСЗО (16 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва);
- В Краснопольской общине произошли сбросы с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва) и артиллерийские обстрелы (15 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва);
- В Шалыгинской общине враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов);
- В Новослободской общине россияне сбросили 8 мин;
- В Зноб-Новгородской общине был минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва);
- Хотинская община: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон). (1 взрыв);
- В Эсманьской общине враг ударил из РСЗО (7 взрывов), минометов (20 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия;
- В Середино-Будской общине россияне сбросили 16 мин;
- В Юнаковской общине были совершены минометные обстрелы (24 взрыва);
- Миропольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (32 взрыва);
- Белопольское общество: осуществлены пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва);
- Глуховское общество: был минометный обстрел (7 взрывов).
Напомним, в лесу Сумской области была найдена ракета Х-59. Полиция показала видео ее уничтожение . После того, как полицейский офицер общины Иван Коваленко обнаружил ракету, на место событий прибыли сотрудники отдела взрывотехнической службы.
Кроме того, в Сумской области также вводятся графики аварийных отключений света . В ОВА отметили, что решения по графикам отключений света в регионе применяются по указанию НЭК "Укрэнерго".
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