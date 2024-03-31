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Россияне за сутки 45 раз обстреляли Сумскую область, раздалось 254 взрыва

Сумы, Воскресенье 31 марта 2024 02:40
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Россияне за сутки 45 раз обстреляли Сумскую область, раздалось 254 взрыва Фото: россияне продолжают обстреливать приграничные территории и населенные пункты Сумской области (facebook.com)
Автор: Ксения Вертебная

В течение субботы, 30 марта, россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 254 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • В Великописаревской общине были произведены обстрелы из гранатомета (СПГ) (4 взрыва), миномета (28 взрывов), артиллерии (24 взрыва), РСЗО (16 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва);
  • В Краснопольской общине произошли сбросы с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва) и артиллерийские обстрелы (15 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва);
  • В Шалыгинской общине враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов);
  • В Новослободской общине россияне сбросили 8 мин;
  • В Зноб-Новгородской общине был минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва);
  • Хотинская община: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон). (1 взрыв);
  • В Эсманьской общине враг ударил из РСЗО (7 взрывов), минометов (20 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия;
  • В Середино-Будской общине россияне сбросили 16 мин;
  • В Юнаковской общине были совершены минометные обстрелы (24 взрыва);
  • Миропольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (32 взрыва);
  • Белопольское общество: осуществлены пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва);
  • Глуховское общество: был минометный обстрел (7 взрывов).

Напомним, в лесу Сумской области была найдена ракета Х-59. Полиция показала видео ее уничтожение . После того, как полицейский офицер общины Иван Коваленко обнаружил ракету, на место событий прибыли сотрудники отдела взрывотехнической службы.

Кроме того, в Сумской области также вводятся графики аварийных отключений света . В ОВА отметили, что решения по графикам отключений света в регионе применяются по указанию НЭК "Укрэнерго".

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