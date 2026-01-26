Росіяни дистанційно мінують Сумщину, скидаючи невеликі мішки з дронів (фото)

"Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Він скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення", - заявив Григоров.

За його словами, зафіксовані випадки такого мінування за допомогою безпілотників на прилеглих до Сумщини територіях.

"Закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів. У разі виявлення підозрілих предметів – не підходьте до них і негайно повідомляйте поліцію за номером 102", - додав глава Сумської ОВА.