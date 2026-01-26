Росіяни дистанційно мінують Сумщину, скидаючи невеликі мішки з дронів (фото)

Російські війська дистанційно мінують дороги у Сумській області за допомогою безпілотників, скидаючи невеликі мішки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
"Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій. Він скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення", - заявив Григоров.
За його словами, зафіксовані випадки такого мінування за допомогою безпілотників на прилеглих до Сумщини територіях.
"Закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів. У разі виявлення підозрілих предметів – не підходьте до них і негайно повідомляйте поліцію за номером 102", - додав глава Сумської ОВА.
Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області поблизу залізничних колій виявили дві протитанкові міни, які ворожі безпілотники скинули під час останніх повітряних тривог.
Також раніше подібний інцидент стався у Житомирській області, де вибухотехніки також знешкоджували протитанкові міни ПТМ-3. Тоді ворожі дрони скинули касетні боєприпаси на територію одного з населених пунктів.
Окрім того, раніше росіяни почали встановлювати на свої "Шахеди" касети з протитанковими мінами ПТМ-3, що становить пряму загрозу для цивільних.
Фахівці зазначають, що такі міни є вкрай небезпечними через чутливі датчики, тому їхнє знищення зазвичай проводиться виключно на місці виявлення.