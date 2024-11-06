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У Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона (відео)

Житомирська область , Середа 06 листопада 2024 20:42
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У Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона (відео) Ілюстративне фото: у Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського дрона (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Житомирській області вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника та касетні елементи крилатої ракети Х-101. Їх виявили після ворожих атак напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як повідомляється, днями жителі одного з населених пунктів області знайшли в полі металеві кулі, про що повідомили поліцію.

Фахівці встановили, що це касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101. Поліцейські зібрали вибухонебезпечні предмети та знищили шляхом підриву.

Також під час однієї із нещодавніх повітряних атак українські захисники збили на території області безпілотник. Внаслідок його падіння ніхто з людей не постраждав.

Вибухотехніки поліції виявили уламки, а також бойову частину, що не розірвалась. Її вилучили за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та транспортували на підривний майданчик, де знищили методом дистанційного контрольованого вибуху.

Обстріл України 6 листопада

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники для повітряних ударів по Україні застосували ракети та ударні безпілотники.

Силами та засобами ППО було збито майже чотири десятки ворожих дронів над 9 областями.

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