На Рівненщині ''Шахеди'' скидали вибухівку біля залізниці: у поліції показали фото

У Рівненській області поблизу залізничних колій виявили дві протитанкові міни, які ворожі безпілотники скинули під час останніх повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області .

Подія сталася 18 січня на одній із залізничних станцій регіону. Працівник станції під час обходу території помітив підозрілі об’єкти біля колій, після чого на місце прибули вибухотехніки.

Фахівцям довелося йти пішки близько трьох кілометрів вздовж залізничного полотна, щоб дістатися до місця виявлення снарядів.

Під час огляду поліцейські ідентифікували знахідку - дві протитанкові міни ПТМ-3. Такі боєприпаси оснащені магнітними датчиками цілі, що реагують на будь-яку зміну магнітного поля, тому транспортувати їх було небезпечно.

Вибухотехніки прийняли рішення знищити міни на місці шляхом контрольованого підриву. За попередніми даними, боєприпаси були скинуті російськими дронами-камікадзе типу "шахед" під час атаки на регіон.

Наразі слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування.

Поліція закликає громадян не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про такі знахідки за номерами 102 або 112.