ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Рівненщині ''Шахеди'' скидали вибухівку біля залізниці: у поліції показали фото

Понеділок 19 січня 2026 16:23
UA EN RU
На Рівненщині ''Шахеди'' скидали вибухівку біля залізниці: у поліції показали фото Фото: у Рівненській області вибухотехніки виявили дві міни (Поліція Рівненщини)
Автор: Яна Коваль

У Рівненській області поблизу залізничних колій виявили дві протитанкові міни, які ворожі безпілотники скинули під час останніх повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Подія сталася 18 січня на одній із залізничних станцій регіону. Працівник станції під час обходу території помітив підозрілі об’єкти біля колій, після чого на місце прибули вибухотехніки.

Фахівцям довелося йти пішки близько трьох кілометрів вздовж залізничного полотна, щоб дістатися до місця виявлення снарядів.

Під час огляду поліцейські ідентифікували знахідку - дві протитанкові міни ПТМ-3. Такі боєприпаси оснащені магнітними датчиками цілі, що реагують на будь-яку зміну магнітного поля, тому транспортувати їх було небезпечно.

Вибухотехніки прийняли рішення знищити міни на місці шляхом контрольованого підриву. За попередніми даними, боєприпаси були скинуті російськими дронами-камікадзе типу "шахед" під час атаки на регіон.

Наразі слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування.

Поліція закликає громадян не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про такі знахідки за номерами 102 або 112.

Нагадаємо, раніше подібний інцидент стався у Житомирській області, де вибухотехніки також знешкоджували протитанкові міни ПТМ-3. Тоді ворожі дрони скинули касетні боєприпаси на територію одного з населених пунктів.

Фахівці зазначають, що такі міни є вкрай небезпечними через чутливі датчики, тому їхнє знищення зазвичай проводиться виключно на місці виявлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Рівненська область Вибух боєприпасів
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу