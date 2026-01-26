Россияне дистанционно минируют Сумщину, сбрасывая небольшие мешки с дронов (фото)

"Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Он сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения", - заявил Григоров.

По его словам, зафиксированы случаи такого минирования с помощью беспилотников на прилегающих к Сумщине территориях.

"Призываю жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов. В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - добавил глава Сумской ОГА.