Россияне дистанционно минируют Сумщину, сбрасывая небольшие мешки с дронов (фото)

Фото: войска РФ дистанционно минируют Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска дистанционно минируют дороги в Сумской области с помощью беспилотников, сбрасывая небольшие мешки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Он сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения", - заявил Григоров.

По его словам, зафиксированы случаи такого минирования с помощью беспилотников на прилегающих к Сумщине территориях.

"Призываю жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов. В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - добавил глава Сумской ОГА.

Россияне используют для минирования дроны

Напомним, на прошлой неделе в Ровенской области вблизи железнодорожных путей обнаружили две противотанковые мины, которые вражеские беспилотники сбросили во время последних воздушных тревог.

Также ранее подобный инцидент произошел в Житомирской области, где взрывотехники также обезвреживали противотанковые мины ПТМ-3. Тогда вражеские дроны сбросили кассетные боеприпасы на территорию одного из населенных пунктов.

Кроме того, ранее россияне начали устанавливать на свои "Шахеты" кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3, что представляет прямую угрозу для гражданских.

Специалисты отмечают, что такие мины крайне опасны из-за чувствительных датчиков, поэтому их уничтожение обычно проводится исключительно на месте обнаружения.

