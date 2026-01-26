Россияне дистанционно минируют Сумщину, сбрасывая небольшие мешки с дронов (фото)

Российские войска дистанционно минируют дороги в Сумской области с помощью беспилотников, сбрасывая небольшие мешки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
"Враг продолжает применять тактику дистанционного минирования территорий. Он сбрасывает с беспилотников взрывные устройства в небольших светлых мешках, которые могут срабатывать от нажатия или приближения", - заявил Григоров.
По его словам, зафиксированы случаи такого минирования с помощью беспилотников на прилегающих к Сумщине территориях.
"Призываю жителей области быть особенно внимательными во время передвижения по дорогам, в частности вблизи приграничных населенных пунктов. В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и немедленно сообщайте в полицию по номеру 102", - добавил глава Сумской ОГА.
Напомним, на прошлой неделе в Ровенской области вблизи железнодорожных путей обнаружили две противотанковые мины, которые вражеские беспилотники сбросили во время последних воздушных тревог.
Также ранее подобный инцидент произошел в Житомирской области, где взрывотехники также обезвреживали противотанковые мины ПТМ-3. Тогда вражеские дроны сбросили кассетные боеприпасы на территорию одного из населенных пунктов.
Кроме того, ранее россияне начали устанавливать на свои "Шахеты" кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3, что представляет прямую угрозу для гражданских.
Специалисты отмечают, что такие мины крайне опасны из-за чувствительных датчиков, поэтому их уничтожение обычно проводится исключительно на месте обнаружения.