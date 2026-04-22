Росіяни за чотири дні випустили понад 100 дронів по громаді на Харківщині

За останні чотири доби Богодухівська громада Харківської області зазнала масованих атак, під час яких ворог випустив 110 дронів, спричинивши масштабні руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Про це заявив міський голова Богодухова Володимир Бєлий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook -сторінку.

Наслідки масованих ударів

За словами мера, інтенсивність обстрілів протягом останніх днів є безпрецедентною для громади. Російські війська цілеспрямовано атакують заправки, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

"110 дронів всього за 4 доби принесли у громаду руйнувань більше, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення. Це - відвертий терор, мета якого - зламати нас зсередини", - наголосив Бєлий.

Ситуація в місті та робота служб

Попри постійну загрозу, міська влада та комунальні служби продовжують працювати безпосередньо на місцях.

Основним завданням мерії залишається забезпечення життєдіяльності громади - водопостачання, енергоживлення лікарень та оперативна ліквідація наслідків влучань.

Фото: РФ масовано атакує Богодухів дронами (facebook.com/volodimir.belij.2025)

Володимир Бєлий також закликав мешканців не піддаватися паніці та не довіряти дезінформації про нібито виїзд керівництва з міста.

"Я на місці. Міська рада на місці. Комунальники працюють під обстрілами. Як і в лютому 2022-го, так і сьогодні - ми не тікаємо", - підкреслив голова громади.