Россияне за четыре дня выпустили более 100 дронов по общине на Харьковщине

За последние четверо суток Богодуховская громада Харьковской области подверглась массированным атакам, во время которых враг выпустил 110 дронов, вызвав масштабные разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

Об этом заявил городской голова Богодухова Владимир Белый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

Последствия массированных ударов

По словам мэра, интенсивность обстрелов в течение последних дней является беспрецедентной для громады. Российские войска целенаправленно атакуют заправки, жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

"110 дронов всего за 4 суток принесли в громаду разрушений больше, чем за все годы полномасштабного вторжения. Это - откровенный террор, цель которого - сломать нас изнутри", - подчеркнул Белый.

Ситуация в городе и работа служб

Несмотря на постоянную угрозу, городские власти и коммунальные службы продолжают работать непосредственно на местах.

Основной задачей мэрии остается обеспечение жизнедеятельности громады - водоснабжение, энергопитание больниц и оперативная ликвидация последствий попаданий.

Фото: РФ массированно атакует Богодухов дронами (facebook.com/volodimir.belij.2025)

Владимир Белый также призвал жителей не поддаваться панике и не доверять дезинформации о якобы выезде руководства из города.

"Я на месте. Городской совет на месте. Коммунальщики работают под обстрелами. Как и в феврале 2022-го, так и сегодня - мы не убегаем", - подчеркнул глава громады.