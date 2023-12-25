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Росіяни все частіше відмовляються брати участь у штурмах, групами здаються у полон, - ЗСУ

Україна, Понеділок 25 грудня 2023 12:33
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Росіяни все частіше відмовляються брати участь у штурмах, групами здаються у полон, - ЗСУ Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у штурмових діях на фронті. Загарбники почали групами здаватися в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - розповів Штупун.

За його словами, за останні три доби одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася в взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

Штупун зазначив, що одна з причин чому росіяни здаються у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Тому, що за відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери їх роздягають до гола, це взимку, саджають у такому вигляді у "холодні ями", б'ють і погрожують розстрілом", - розповів речник.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Захисники відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки та знищили два ворожих винищувача-бомбардувальника.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. В районі Кринок продовжують точитися позиційні бої.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

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