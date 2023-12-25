Два літаки та понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 353 950 (+760) осіб ліквідовано;

танків - 5877 (+19) од.;

бойових броньованих машин - 10919 (+31) од.;

артилерійських систем - 8347 (+33) од.;

РСЗВ - 9934 (+2) од.;

засоби ППО - 613 (+2) од.;

літаків - 329 (+2) од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6436 (+32) од.;

крилаті ракети - 1616 (+2) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11075 (+53) од.;

спеціальна техніка - 1234 (+5) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Захисники відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки та знищили два ворожих винищувача-бомбардувальника. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили утримують позиції на східному (лівому березі) Херсонської області. В районі Кринок продовжують точитися позиційні бої.