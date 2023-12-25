Ситуація на фронті сьогодні 25 грудня

В Україні на фронті упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Захисники відбили десятки атак росіян поблизу Авдіївки та знищили два ворожих винищувача-бомбардувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 29 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Торське, Нью-Йорк, Очеретине, Тоненьке, Авдіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 5 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів і зенітно-ракетному комплексу противника.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 2 винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

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