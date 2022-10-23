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Росіяни будують "лінію Вагнера", аби інтегрувати Сіверський Донець в зону оборони, - розвідка

Фото: росіяни будують "лінію Вагнера", аби інтегрувати Сіверський Донець в зону оборони (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтергувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

Так, 19 жовтня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив що його команда інженерів будує велику укріплену "лінію Вагнера" оборони в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проекту.

На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області.

"Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то, швидше за все, роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року", - повідомляє розвідка.

Як зазначають британці, проект передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи.

Нагадаємо, було опубліковано супутникові знімки, на яких видно так звану "лінію Вагера". Укріплення завдовжки 1,6 кілометра складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Окрім того, Пригожин продовжує створювати розбіжності в уряді РФ, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

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