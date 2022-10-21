Росіяни будують на Донбасі власну "лінію Маннергейма": супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, росіяни збудували зміцнення завдовжки 1,6 кілометра, яке складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Окупанти сподіваються, що така споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Супутникові знімки укріплень росіян (cnn.com)

Як зазначає СNN, у РосЗМІ вже прозвали такі споруди "лінією Вагнера". При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.

Також у виданні додають, що росіяни вже мають грандіозні плани щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

"Укріплення такої довжини протягнеться приблизно на 217 кілометрів", - розповідають у виданні.

Імовірні плани росіян щодо будівництва протитанкових укріплень на карті (натисніть, щоб збільшити)

Зазначимо, що такі оборонні споруди схожі певною мірою на лінію Маннергейма, яка у 1920-1930 роки була зведена Фінляндією для того, щоб стримати можливий наступальний удар СРСР. Вона являла собою комплекс оборонних споруд, який включав протитанкові загородження, схожі на ті, які зараз зводять росіяни.