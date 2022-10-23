Суперечить Кремлю. "Повар Путіна" продовжує створювати розбіжності в уряді Росії, - ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії "Повара Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнера" Telegram-канали зявили про те, що р осійські чиновники призупинили розширення укріплень, які мали проходити аж до Бєлгородської області.

"Пригожин звинуватив російську бюрократію, яку він охарактеризував як "бюрократів-ворогів", у тому, що вона "прямо виступає проти інтересів населення", коли не підтримує будівництво лінії", - розповідають в ISW.

В Інституті вивчення війни припустили, що Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у неспроможності захистити кордон Бєлгородської області.

В ISW пояснили детальніше про укріплення

Фахівці додали, що запропоноване Прігожиним розширення укріплень захищатиме кордон між Бєлгородською областю РФ і Сумською, Харківською й Луганською областями України, але, зокрема не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля "захистити" весь регіон.

Водночас, за іншою версією лінія, прикриватиме лише територію Луганської області, яку російські окупанти контролювали до 24 лютого. Вона охоплює тільки Лисичанськ, Золоте та Попасну, але не включає Кремінну та Сєвєродонецьк.