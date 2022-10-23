ua ru
Нд, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Суперечить Кремлю. "Повар Путіна" продовжує створювати розбіжності в уряді Росії, - ISW

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 03:17
Суперечить Кремлю. "Повар Путіна" продовжує створювати розбіжності в уряді Росії, - ISW Фото: Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді (Скриншот)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді, інформуючи про зведення фортифікаційних споруд на північному сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що дії "Повара Путіна" мають розбіжності з наративами Кремля про перебіг бойових дій.

У звіті вказано, що пов'язані з Пригожиним і ПВК "Вагнера" Telegram-канали зявили про те, що російські чиновники призупинили розширення укріплень, які мали проходити аж до Бєлгородської області.

"Пригожин звинуватив російську бюрократію, яку він охарактеризував як "бюрократів-ворогів", у тому, що вона "прямо виступає проти інтересів населення", коли не підтримує будівництво лінії", - розповідають в ISW.

В Інституті вивчення війни припустили, що Пригожин таким чином може намагатися посилити вимоги російських імперіалістів, які неодноразово звинувачували Кремль у неспроможності захистити кордон Бєлгородської області.

В ISW пояснили детальніше про укріплення

Фахівці додали, що запропоноване Прігожиним розширення укріплень захищатиме кордон між Бєлгородською областю РФ і Сумською, Харківською й Луганською областями України, але, зокрема не охоплюватиме північну частину Луганської області аж до лінії зіткнення, що суперечить обіцянкам Кремля "захистити" весь регіон.

Водночас, за іншою версією лінія, прикриватиме лише територію Луганської області, яку російські окупанти контролювали до 24 лютого. Вона охоплює тільки Лисичанськ, Золоте та Попасну, але не включає Кремінну та Сєвєродонецьк.

"Вагнерівці", ймовірно, готуються захищати позиції, які, на їхню думку, вони можуть реально утримувати, бо не впевнені в здатності Росії захистити населені пункти на північ від Лисичанська, такі як Кремінна та Сватове", - підсумували у звіті.

Нагадаємо, "вагнерівці" почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції