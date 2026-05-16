Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий

Ранковий удар по центру

Безпілотник влучив у дорогу в центральній частині міста. Пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту.

Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель отримав поранення.

Нічні удари по районах міста

У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Близько 0:30 "шахед" атакував Холодногірський район.

Пізніше - о 1:23 і повторно о 1:39 - ворог вдарив по Основ'янському району. Внаслідок нічних ударів одна жінка постраждала - у неї зафіксована гостра реакція на стрес.