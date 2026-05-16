Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий

Вранці 16 травня ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Один житель постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.
Ранковий удар по центру
Безпілотник влучив у дорогу в центральній частині міста. Пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту.
Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель отримав поранення.
Нічні удари по районах міста
У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Близько 0:30 "шахед" атакував Холодногірський район.
Пізніше - о 1:23 і повторно о 1:39 - ворог вдарив по Основ'янському району. Внаслідок нічних ударів одна жінка постраждала - у неї зафіксована гостра реакція на стрес.
Удари по українських містах тривають. 15 травня Росія завдала удару по Запоріжжю - попри небезпеку, патрульні поліцейські одразу почали евакуювати людей із зони ураження.
Того ж дня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Безпілотник влучив поблизу одного з вагонів під час руху - двоє пасажирів отримали поранення.