Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший

Утренний удар по центру

Беспилотник попал в дорогу в центральной части города. Повреждены два выхода из метро и контактная сеть горэлектротранспорта.

Также пострадали троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель получил ранения.

Ночные удары по районам города

В ночь на 16 мая Харьков также подвергся нескольким ударам. Около 0:30 "шахед" атаковал Холодногорский район.

Позже - в 1:23 и повторно в 1:39 - враг ударил по Основянскому району. В результате ночных ударов одна женщина пострадала - у нее зафиксирована острая реакция на стресс.