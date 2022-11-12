Російські військові з важкої артилерії накрили Нікопольський район
У суботу, 12 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Російські окупанти ніяк не заспокояться", - йдеться у повідомленні.
За словами Лукашука, ввечері з важкої артилерії росіяни обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі.
"Жертв немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - додав голова облради.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах.
Перед цим, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.
Пізніше ввечері 11 листопада загарбники знову ударили по Нікопольському району Дніпропетровської області.
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