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Російські військові з важкої артилерії накрили Нікопольський район

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Україна, Субота 12 листопада 2022 21:28
Російські військові з важкої артилерії накрили Нікопольський район Фото: Російські військові з важкої артилерії накрили Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 12 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Російські окупанти ніяк не заспокояться", - йдеться у повідомленні.

За словами Лукашука, ввечері з важкої артилерії росіяни обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі.

"Жертв немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується", - додав голова облради.

Російські військові з важкої артилерії накрили Нікопольський район

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 12 листопада обстріляли з "Градів" та важкої артилерії кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів було зруйновано житлові будинки в деяких населених пунктах.

Перед цим, 10 листопада, росіяни влучили по трьох громадах Дніпропетровської області - Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській.

Пізніше ввечері 11 листопада загарбники знову ударили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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