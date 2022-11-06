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Росіяни били по Донецькій області з "Ураганів" та "Градів": є жертви та поранені

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Донецька область, Неділя 06 листопада 2022 12:38
Росіяни били по Донецькій області з "Ураганів" та "Градів": є жертви та поранені Фото: росіяни били по Донецькій області з "Ураганів" та "Градів" (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за минулу добу атакували сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Загарбники 5 листопада обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське. Вони використовували проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

В результаті атак було зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт - 18 житлових будинків, адміністративну будівлю міської територіальної громади, господарчу споруду та автомобіль.

Також було зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з "Градів" Авдіївки. Росіяни поцілили в оселі мешканців. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Торецьк окупанти атакували з РСЗВ "Ураган" та артилерії, є вбиті та поранені цивільні, пошкоджено чотири оселі.

Також зазначимо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що минулої доби загарбники вбили одного цивільного у Торецьку та поранили ще двох. Від ворожих обстрілів також постраждав мешканець Бахмута.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області, особливо важливими точками є Бахмут та Соледар.

Окрім того, українська аеророзвідка атакувала скупчення російської піхоти з мінометів у Донецькій області.

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Донецька область Війна Росії проти України
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