Очільник Донецької області розповів, які міста росіяни атакують частіше за інші
Російські сили ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області. А особливо важливими для противника є Бахмут та Соледар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Бахмут настільки важливий, бо ворогові потрібен хоч якийсь успіх. І тому кількість атак за добу збільшилась у рази. Однак ворог не може розвинути свій наступ і зазнає численних втрат", - йдеться у заяві.
За словами Кириленка, окупанти використовують усі можливі види зброї, зокрема БПЛА. Через постійні обстріли сильно страждає громадська інфраструктура. У Бахмуті та Соледарі вона практично повністю зруйнована, а шкіл та дитячих садків залишилися буквально одиниці.
"Руйнування щоденні, якщо не щогодини. Бахмут одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком", - додав Кириленко.
Російські окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень цивільні жителі.
Нагадаємо, що найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі. Мова йде про Бахмут і Соледар.
Раніше повідомлялось, що Росія прагне захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.
Раніше у Міноборони зазначили, що Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, епіцентром боїв є Бахмут та Соледар.
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