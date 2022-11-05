ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Очільник Донецької області розповів, які міста росіяни атакують частіше за інші

Новость на русском →
Україна, Субота 05 листопада 2022 17:45
Очільник Донецької області розповів, які міста росіяни атакують частіше за інші Фото: Павло Кириленко, очільник Донецької ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські сили ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області. А особливо важливими для противника є Бахмут та Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Бахмут настільки важливий, бо ворогові потрібен хоч якийсь успіх. І тому кількість атак за добу збільшилась у рази. Однак ворог не може розвинути свій наступ і зазнає численних втрат", - йдеться у заяві.

За словами Кириленка, окупанти використовують усі можливі види зброї, зокрема БПЛА. Через постійні обстріли сильно страждає громадська інфраструктура. У Бахмуті та Соледарі вона практично повністю зруйнована, а шкіл та дитячих садків залишилися буквально одиниці.

"Руйнування щоденні, якщо не щогодини. Бахмут одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком", - додав Кириленко.

Російські окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень цивільні жителі.

Нагадаємо, що найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі. Мова йде про Бахмут і Соледар.

Раніше повідомлялось, що Росія прагне захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

Раніше у Міноборони зазначили, що Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, епіцентром боїв є Бахмут та Соледар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут Війна в Україні
NEWS
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України