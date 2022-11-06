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Россияне били по Донецкой области из "Ураганов" и "Градов": есть жертвы и раненые

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Донецкая область, Воскресенье 06 ноября 2022 12:38
Россияне били по Донецкой области из "Ураганов" и "Градов": есть жертвы и раненые Фото: россияне били по Донецкой области из "Ураганов" и "Градов" (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали семь населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Захватчики 5 ноября обстреляли города Авдеевка, Торецк, пгт Большая Новоселка, Северное, села Карловка, Нетайлово, Уманское. Они использовали против мирного населения РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию.

В результате атак был разрушен и поврежден 21 гражданский объект - 18 жилых домов, административное здание городской территориальной громады, хозяйственное сооружение и автомобиль.

Также были зафиксированы два ракетных удара по Лиману и обстрелы из "Градов" Авдеевки. Россияне попали в дома жителей. По предварительной информации, люди не пострадали.

Торецк оккупанты атаковали с РСЗО "Ураган" и артиллерии, убиты и ранены гражданские, повреждены четыре дома.

Также отметим, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что за прошедшие сутки захватчики убили одного гражданского в Торецком и ранили еще двоих. От вражеских обстрелов также пострадал житель Бахмута.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Напомним, россияне ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, особенно важными точками являются Бахмут и Соледарь.

Кроме того, украинская аэроразведка атаковала скопление российской пехоты из минометов в Донецкой области.

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