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Росіяни бачать українську ППО: Міноборони пояснило, що не можна публікувати у соцмережах

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Понеділок 19 грудня 2022 13:02
Росіяни бачать українську ППО: Міноборони пояснило, що не можна публікувати у соцмережах Фото: Міноборони пояснило, що не можна публікувати про ППО у соцмережах (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни вивчають дані соціальних мереж та розвідки перед завдаванням ракетних ударів. Тому українцям слід бути обережними з публікаціями щодо роботи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки", - сказано у повідомленні.

Тому у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:

  • Фото і відео пусків наших ракет ППО;
  • Фото і відео позицій наших засобів ППО;
  • Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
  • Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Так, окупанти використовують таку інформацію для:

  • розвідки;
  • прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;
  • корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.

Нагадаємо, раніше українців закликали не поспішати з публікацією радісних новин з деокупованих територій, оскільки вони можуть стати мішенню для росіян.

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