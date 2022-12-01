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Мішень ворога. Українців просять не поспішати писати "радісні новини": що треба знати

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 11:31
Мішень ворога. Українців просять не поспішати писати "радісні новини": що треба знати Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українців закликають не поспішати публікувати радісні новини в мережі з деокупованих територій. Адже це може стати мішенню для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Ми звертаємося до громадян з проханням та порадами, як кожен з вас може стати інформаційним воїном. Насамперед це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах", - зазначила Маляр.

Вона підкреслила, це найпростіші кроки, які зроблять кожного українця свідомим воїном інформаційного фронту.

"Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами - все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою. Пам'ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників", - попередила Маляр.

Нагадаємо, раніше військові закликали українців дотримуватись інформаційної тиші щодо ситуації на південному фронті.

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