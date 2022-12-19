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Россияне видят украинскую ПВО: Минобороны объяснило, что нельзя публиковать в соцсетях

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 13:02
Россияне видят украинскую ПВО: Минобороны объяснило, что нельзя публиковать в соцсетях Фото: Минобороны объяснило, что нельзя публиковать о ПВО в соцсетях (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне изучают данные социальных сетей и разведки перед нанесением ракетных ударов. Поэтому украинцам следует быть осторожными с публикациями о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Готовясь к ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, разнообразные паблики", - говорится в сообщении.

Поэтому ни в коем случае нельзя публиковать в состоянии реального времени:

  • Фото и видео пусков наших ракет ПВО;
  • Фото и видео позиций наших средств ПВО;
  • Свое мнение, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
  • Сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

Так, оккупанты используют такую информацию для:

  • разведки;
  • прокладывание маршрутов применения ракет для обхода наших ПВО;
  • корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.

Напомним, ранее украинцев призывали не спешить с публикацией радостных новостей с деоккупированных территорий, поскольку они могут стать мишенью для россиян.

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