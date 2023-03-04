ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Невське у Луганській області: є руйнування та поранений

Новость на русском →
Невське, Субота 04 березня 2023 15:13
Росіяни обстріляли Невське у Луганській області: є руйнування та поранений Фото: Росіяни обстріляли Невське у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли село Невське у Луганській області та поранили одного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Вчора о 14:00 внаслідок ворожого обстрілу с. Невське Сватівського району зруйновано приватний будинок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранення отримав 44-річний місцевий житель.

"Військові медиками надали йому першу допомогу. Потім пораненого доставили до лікарні в м. Краматорськ. У чоловіка - мінно-вибухова травма, поранення грудної клітки та хребта, йому ампутували ліву руку. У лікарні здійснені заходи щодо стабілізації стану постраждалого. Вже сьогодні його направлено до лікарні ім. Мечникова в м. Дніпро", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що раніше російські військові вже обстрілювали село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним