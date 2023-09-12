Окупанти вдарили по Макіївці Луганської області: є загиблий та постраждала

Російські окупанти обстріляли село Макіївка Луганської області. Внаслідок їх атаки загинув один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"Внаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік, його 73-річна дружина попередньо отримала контузію", - сказано в повідомленні відомства. Фото: росіяни обстріляли Макіївку Луганської області (t.me/mvs_ukraine) У МВС уточнюють, що жінку евакуювали до родичів в Донецьку область. Обстріли прифронтових населених пунктів Нагадаємо, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту. Внаслідок таких атак ворога регулярно гинуть і зазнають поранень мирні українці. Наприклад, 10 вересня росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого постраждала жінка.