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Окупанти вдарили по Макіївці Луганської області: є загиблий та постраждала

Вівторок 12 вересня 2023 18:29
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Окупанти вдарили по Макіївці Луганської області: є загиблий та постраждала Фото: окупанти вдарили по Макіївці Луганської області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстріляли село Макіївка Луганської області. Внаслідок їх атаки загинув один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

"Внаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік, його 73-річна дружина попередньо отримала контузію", - сказано в повідомленні відомства.

Окупанти вдарили по Макіївці Луганської області: є загиблий та постраждалаФото: росіяни обстріляли Макіївку Луганської області (t.me/mvs_ukraine)

У МВС уточнюють, що жінку евакуювали до родичів в Донецьку область.

Обстріли прифронтових населених пунктів

Нагадаємо, російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти, що знаходяться біля лінії фронту.

Внаслідок таких атак ворога регулярно гинуть і зазнають поранень мирні українці.

Наприклад, 10 вересня росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого постраждала жінка.

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