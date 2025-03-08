Росіяни атакують Запоріжжя: в місті чули до 10 вибухів

Увечері начальник Запорізької ОВА повідомив про загрозу ударних безпілотників по області. Незабаром він підтвердив, що по ворожих цілях вже працює українська ППО, та закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою.

Згодом у регіоні пролунали вибухи. Федоров поінформував, що росіяни завдали ударів по Запоріжжю та області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

"Попередньо, постраждалих немає", - зауважив Федоров.

Голова ОВА закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та берегти себе.

"До 10 вибухів у Запоріжжі", - заявив він.