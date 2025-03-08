Росіяни атакують Запоріжжя: в місті чули до 10 вибухів

Російські військові атакували Запорізьку область ударними дронами. В місті пролунало до 10 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Увечері начальник Запорізької ОВА повідомив про загрозу ударних безпілотників по області. Незабаром він підтвердив, що по ворожих цілях вже працює українська ППО, та закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою.
Згодом у регіоні пролунали вибухи. Федоров поінформував, що росіяни завдали ударів по Запоріжжю та області, внаслідок чого спалахнула пожежа.
"Попередньо, постраждалих немає", - зауважив Федоров.
Голова ОВА закликав громадян не нехтувати правилами безпеки та берегти себе.
"До 10 вибухів у Запоріжжі", - заявив він.
Нагадаємо, в ніч на 8 березня Росія випустила по Україні декілька ракет та майже 150 дронів. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Під ударом зокрема були Одеська та Харківська області, також ввечері ворог завдав удару по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки загинули більш як 10 осіб, ще 40 отримали поранення.
Крім того, вчора, 7 березня, армія РФ також завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши десятки ракет та понад сотню дронів. Під ударом ворога була енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах.
Детальніше про наслідки вчорашньої масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.