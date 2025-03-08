Россияне атакуют Запорожскую область: в городе слышали до 10 взрывов

Вечером начальник Запорожской ОГА сообщил об угрозе ударных беспилотников по области. Вскоре он подтвердил, что по вражеским целям уже работает украинская ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя.

Впоследствии в регионе прогремели взрывы. Федоров сообщил, что россияне нанесли удары по Запорожью и области, в результате чего вспыхнул пожар.

"Предварительно, пострадавших нет", - отметил Федоров.

Председатель ОГА призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности и беречь себя.

"До 10 взрывов в Запорожье", - заявил он.