Росіяни атакують Україну "Шахедами": у Дніпрі та Павлограді було чути вибухи

У Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи. Регіон масовано атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.
Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Павлограді.
О 00:35 військові повідомили про рух безпілотників у центрі Дніпропетровської області курсом на Дніпро та Павлоград.
О 00:41 Повітряні сили оголосили загрозу застосування ворогом ударних дронів на Дніпро.
Станом на 00:25 карта повітряних тривог України виглядала так:
Ввечері 6 серпня у Нікополі російські терористи обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок удару загинув рятувальник і цивільні жителі.
Минулої ночі росіяни випустила по Україні 45 дронів із трьох напрямків. Сили ППО знешкодили більшість цілей, однак були зафіксовані й влучання.
Вранці 6 серпня росіяни вдарили ФАБами по базі відпочинку в Запорізькому районі.