Росіяни атакують Україну "Шахедами": у Дніпрі та Павлограді було чути вибухи

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Павлограді.

О 00:35 військові повідомили про рух безпілотників у центрі Дніпропетровської області курсом на Дніпро та Павлоград.

О 00:41 Повітряні сили оголосили загрозу застосування ворогом ударних дронів на Дніпро.

Станом на 00:25 карта повітряних тривог України виглядала так: