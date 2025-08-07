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Россияне атакуют Украину "Шахедами": в Днепре и Павлограде были слышны взрывы

Фото: российский агрессор запустил по Украине дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы. Регион массированно атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

Около 00:35 очевидцы сообщили о звуках взрывов в Павлограде, а в 00:48 - в Днепре.

В 00:35 военные сообщили о движении беспилотников в центре Днепропетровской области курсом на Днепр и Павлоград.

В 00:41 военные объявили угрозу применения врагом ударных дронов для Днепра.

По данным мониторинговых пабликов, по состоянию на 01:12 в воздушном пространстве Украины находились 35 ударных дронов.

Обновлено 01:18

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о громких взрывах в Днепре и призвал жителей города находиться в укрытиях.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 01:20 вражеские дроны двигались:

  • в Сумской области курсом на Черниговскую область;
  • в Черниговской области курсом юго-западным;
  • в центре Днепропетровской области курсом на Днепр.

По состоянию на 00:25 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Воздушные атаки РФ

Вечером 6 августа в Никополе российские террористы обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате удара погиб спасатель и гражданские жители.

Прошлой ночью россияне выпустили по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, однако были зафиксированы и попадания.

Утром 6 августа россияне ударили ФАБами по базе отдыха в Запорожском районе.

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