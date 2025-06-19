У Харкові та Сумах пролунали вибухи: що відомо

Пізно ввечері, 19 червня, у Харкові і Сумах було чути вибухи. Ворог в цей час атакував українські міста дронами і ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини", канал мера Харкова Ігоря Терехова і глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Харків

Вибухи у Харкові було чути приблизно о 23:10. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в напрямку міста летять дрони. Терехов підтвердив цю інформацію.

"У Харкові вибухи - попередньо у Київському районі. Над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", - написав він.

Водночас глава Харківської ОВА теж поінформував, що місто під атакою дронів і вибухи було чути.

Оновлено о 23:25

"Над Харковом фіксують ворожі БпЛА. Пролунав черговий вибух. Перебувайте в укриттях", - написав Синєгубов.

Оновлено о 23:33

"Наразі зафіксовано три вибухи у місті, усі - у Шевченківському районі", - інформує Терехов.

Водночас Синєгубов написав, що за попередніми даними, ворог вдарив по Київському та Шевченківському районах Харкова ударними БпЛА.

Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.

Оновлено о 23:38

Глава ОВА повідомив, що в місті пролунав ще один вибух. Над містом і областю продовжують фіксувати дрони.

"Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", - пише мер Терехов.

Оновлено о 23:43

Синєгубов інформує, що прильот дрону зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Терехов водночас пише, що на місті одного з прильотів у цьому районі зафіксовано пожежу.

Інформації про постраждалих на цю хвилину не було.

Суми

"У Сумах було чути вибух", - написало "Суспільне" о 23:10.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування балістики, а через кілька хвилин написали, що в напрямку міста летить швидкісна ціль. Крім того, зафіксовано дрони.

Оновлено о 00:00

Глава Сумської ОВА Ігор Кальченко уточнив, що станом на 23:40, після одного з прильотів, у Сумській громаді вирує пожежа у житловому секторі.

Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.