Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза удару

Масована атака Росії

В ніч на середу, 9 липня, російський агресор вчинив чергову комбіновану повітряну атаку проти України.

З вечора 8 липня, загарбники запустили по країні сотні ударних дронів.

Близько 23:00 російські винищувачі МіГ-31 запустили в напрямку України аеробалістичні ракети "Кинджал". Попередньо відомо, що ракети були націлені на аеродроми в Озерному Житомирської області та Старокостянтинові Хмельницької області.

Близько 03:00 ворог повторно атакував Україну ракетами "Кинджал".

Згодом у Луцьку пролунала серія потужних вибухів.

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