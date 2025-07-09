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У Луцьку пролунали вибухи на тлі загрози ракетного удару

Луцьк, Середа 09 липня 2025 03:08
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У Луцьку пролунали вибухи на тлі загрози ракетного удару Фото: у Луцьку прогриміли вибухи через загрозу атаки ракет "Кинджал" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Луцьку було чути вибухи на тлі загрози ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

О 02:50 Повітряні сили повідомили про зліт двох винищувачів МіГ-31.

О 02:55 військові повідомили про пуск двох ракет та їхній рух у Чернігівській області курсом західним/південно-західним.

О 02:57 військові закликали жителів Луцька пройти в укриття.

Моніторингові канали повідомили про пуск і наближення до міста двох ракет "Кинджал".

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, о 02:50 Повітряні сили вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу на всій території України через виліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Додамо, що Луцьк також атакують російські ударні дрони. У місті працює ППО по ворожих цілях.

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