У Луцьку пролунали вибухи на тлі загрози ракетного удару
У Луцьку було чути вибухи на тлі загрози ракетної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.
О 02:50 Повітряні сили повідомили про зліт двох винищувачів МіГ-31.
О 02:55 військові повідомили про пуск двох ракет та їхній рух у Чернігівській області курсом західним/південно-західним.
О 02:57 військові закликали жителів Луцька пройти в укриття.
Моніторингові канали повідомили про пуск і наближення до міста двох ракет "Кинджал".
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, о 02:50 Повітряні сили вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу на всій території України через виліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Додамо, що Луцьк також атакують російські ударні дрони. У місті працює ППО по ворожих цілях.
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