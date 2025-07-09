У Луцьку пролунали вибухи на тлі загрози ракетного удару

Фото: у Луцьку прогриміли вибухи через загрозу атаки ракет "Кинджал" (Getty Images)

У Луцьку було чути вибухи на тлі загрози ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.