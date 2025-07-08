В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram .

Там також попередили про швидкісну ціль у Житомирській області, курс південно-західний.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - повідомили Повітряні сили.

Обстріл України 8 липня

Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські загарбники запустили по Україні 54 дрони та 4 зенітні керовані ракети С-300/400. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.

Сили протиповітряної оборони України знищили 34 ворожі дрони.

Зокрема, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.ок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

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