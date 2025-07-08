ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Вівторок 08 липня 2025 22:58
UA EN RU
В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Масштабна повітряна тривога ввечері вівторка, 8 липня, охопила всю Україну. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - повідомили Повітряні сили.

Там також попередили про швидкісну ціль у Житомирській області, курс південно-західний.

"Житомир, Старокостянтинів - перебувайте в укриттях!", - закликали військові.

Карта повітряних тривог станом на 22:28

В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Обстріл України 8 липня

Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські загарбники запустили по Україні 54 дрони та 4 зенітні керовані ракети С-300/400. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.

Сили протиповітряної оборони України знищили 34 ворожі дрони.

Зокрема, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.ок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Ракетна атака
Новини
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - джерела
Аналітика
"Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Просто треба вижити". Як війна змусила Україну обігнати Європу у військових технологіях