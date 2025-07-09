Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где риск удара

В 03:38 военные сообщили о движении ракет в Полтавской области, курс юго-западный.

В 03:44 одна ракета в Полтавской области изменила курс на запад, а другая двигалась в сторону Кременчуга.

В 03:47 ракеты из Полтавской области изменили курс на Черкасскую область. Также сообщалось о движении ракет через Кременчугское водохранилище юго-западным курсом.

В 04:00 военные сообщили о движении ракет в Черкасской области, курсом на Киевскую/Винницкую области.

В 04:06 ракеты двигались в южной части Киевской области, курсом на Винницкую область.

В 04:14 вражеские крылатые ракеты двигались:

в северной части Винницкой области, курс западный;

в направлении Житомира с юго-восточного направления.

В 04:19 ракеты двигались в восточной части Хмельницкой области, курс юго-западный.

Обновлено 04:25

Ракеты из Хмельницкой области, курсом на Тернопольщину.

Обновлено 04:28

Ракеты двигались в Чертковском районе Тернопольской области, курс западный.

Обновлено 04:33

Ракеты в западной части Тернопольской области, сменили курс на север.

Обновлено 04:39

Ракеты движутся на границе Львовской и Ровенской областей, курсом на Луцк.

Обновлено 04:43

Военные сообщили о движении ракет в направлении Луцка с юга.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о приближении ракеты к городу.