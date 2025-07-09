В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В ніч на 9 липня по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Наразі для всієї країни є ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:50. Після цього військові зафіксували швидкісні цілі в Чернігівській області, тримають західний/південно-західний курс. Далі вони закликали мешканців Луцьку. Оновлено о 02:59 Місцеві канали і зокрема, "Суспільне Луцьк", написали про звук вибуху в місті. Де оголосили тривогу Станом на 02:56 повітряна тривога все ще по всій території країни.