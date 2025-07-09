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В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Середа 09 липня 2025 02:56
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В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К Фото: зафіксовано зліт 2 літаків МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 липня по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. Наразі для всієї країни є ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 02:50.

Після цього військові зафіксували швидкісні цілі в Чернігівській області, тримають західний/південно-західний курс. Далі вони закликали мешканців Луцьку.

Оновлено о 02:59

Місцеві канали і зокрема, "Суспільне Луцьк", написали про звук вибуху в місті.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:56 повітряна тривога все ще по всій території країни.

В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Нагадаємо, пізно ввечері, 8 липня, в Україні теж оголошували тривогу по всій території країни. Причиною сигналу теж був зліт МіГ-31К - носія аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Російська Федерація МіГ-31К Війна в Україні
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