Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза удару
Російські терористи запустили в напрямку України крилаті ракети. У багатьох областях оголошено загрозу ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 03:38 військові повідомили про рух ракет у Полтавській області, курс південно-західний.
О 03:44 одна ракета в Полтавській області змінила курс на захід, а інша рухалася вбік Кременчука.
О 03:47 ракети з Полтавської області змінили курс на Черкаську область. Також повідомлялося про рух ракет через Кременчуцьке водосховище південно-західним курсом.
О 04:00 військові повідомили про рух ракет у Черкаській області, курсом на Київську/Вінницьку області.
О 04:06 ракети рухалися у південній частині Київської області, курсом на Вінницьку область.
О 04:14 ворожі крилаті ракети рухалися:
- у північній частині Вінницької області, курс західний;
- в напрямку Житомира з південно-східного напрямку.
О 04:19 ракети рухалися в східній частині Хмельницької області, курс південно-західний.
Оновлено 04:25
Ракети з Хмельниччини, курсом на Тернопільщину.
Оновлено 04:28
Ракети рухалися у Чортківському районі Тернопільської області, курс західний.
Оновлено 04:33
Ракети в західній частині Тернопільщини, змінили курс на північ.
Оновлено 04:39
Ракети рухаються на межі Львівщини та Рівненщини, курсом на Луцьк.
Оновлено 04:43
Військові повідомили про рух ракет у напрямку Луцька з південного напрямку.
Масована атака Росії
В ніч на середу, 9 липня, російський агресор вчинив чергову комбіновану повітряну атаку проти України.
З вечора 8 липня, загарбники запустили по країні сотні ударних дронів.
Близько 23:00 російські винищувачі МіГ-31 запустили в напрямку України аеробалістичні ракети "Кинджал". Попередньо відомо, що ракети були націлені на аеродроми в Озерному Житомирської області та Старокостянтинові Хмельницької області.
Близько 03:00 ворог повторно атакував Україну ракетами "Кинджал".
Згодом у Луцьку пролунала серія потужних вибухів.
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