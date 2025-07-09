Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза удару

Російські терористи запустили в напрямку України крилаті ракети. У багатьох областях оголошено загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомили про рух ракет у напрямку Луцька з південного напрямку.

Ракети рухаються на межі Львівщини та Рівненщини, курсом на Луцьк.

Ракети в західній частині Тернопільщини, змінили курс на північ.

Ракети з Хмельниччини, курсом на Тернопільщину.

О 04:06 ракети рухалися у південній частині Київської області, курсом на Вінницьку область.

О 04:00 військові повідомили про рух ракет у Черкаській області, курсом на Київську/Вінницьку області.

О 03:47 ракети з Полтавської області змінили курс на Черкаську область. Також повідомлялося про рух ракет через Кременчуцьке водосховище південно-західним курсом.

О 03:44 одна ракета в Полтавській області змінила курс на захід, а інша рухалася вбік Кременчука.

О 03:38 військові повідомили про рух ракет у Полтавській області, курс південно-західний.

Масована атака Росії

В ніч на середу, 9 липня, російський агресор вчинив чергову комбіновану повітряну атаку проти України.

З вечора 8 липня, загарбники запустили по країні сотні ударних дронів.

Близько 23:00 російські винищувачі МіГ-31 запустили в напрямку України аеробалістичні ракети "Кинджал". Попередньо відомо, що ракети були націлені на аеродроми в Озерному Житомирської області та Старокостянтинові Хмельницької області.

Близько 03:00 ворог повторно атакував Україну ракетами "Кинджал".

Згодом у Луцьку пролунала серія потужних вибухів.

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