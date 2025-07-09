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Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где риск удара

Среда 09 июля 2025 04:20
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Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где риск удара Фото: Украину атакуют российские крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины крылатые ракеты. Во многих областях объявлена угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Луцка Игоря Полищука.

В 03:38 военные сообщили о движении ракет в Полтавской области, курс юго-западный.

В 03:44 одна ракета в Полтавской области изменила курс на запад, а другая двигалась в сторону Кременчуга.

В 03:47 ракеты из Полтавской области изменили курс на Черкасскую область. Также сообщалось о движении ракет через Кременчугское водохранилище юго-западным курсом.

В 04:00 военные сообщили о движении ракет в Черкасской области, курсом на Киевскую/Винницкую области.

В 04:06 ракеты двигались в южной части Киевской области, курсом на Винницкую область.

В 04:14 вражеские крылатые ракеты двигались:

  • в северной части Винницкой области, курс западный;
  • в направлении Житомира с юго-восточного направления.

В 04:19 ракеты двигались в восточной части Хмельницкой области, курс юго-западный.

Обновлено 04:25

Ракеты из Хмельницкой области, курсом на Тернопольщину.

Обновлено 04:28

Ракеты двигались в Чертковском районе Тернопольской области, курс западный.

Обновлено 04:33

Ракеты в западной части Тернопольской области, сменили курс на север.

Обновлено 04:39

Ракеты движутся на границе Львовской и Ровенской областей, курсом на Луцк.

Обновлено 04:43

Военные сообщили о движении ракет в направлении Луцка с юга.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о приближении ракеты к городу.

Массированная атака России

В ночь на среду, 9 июля, российский агрессор совершил очередную комбинированную воздушную атаку против Украины.

С вечера 8 июля, захватчики запустили по стране сотни ударных дронов.

Около 23:00 российские истребители МиГ-31 запустили в направлении Украины аэробаллистические ракеты "Кинжал". Предварительно известно, что ракеты были нацелены на аэродромы в Озерном Житомирской области и Староконстантинове Хмельницкой области.

Около 03:00 враг повторно атаковал Украину ракетами "Кинжал".

Впоследствии в Луцке прозвучала серия мощных взрывов.

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