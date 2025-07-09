Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где риск удара
Российские террористы запустили в направлении Украины крылатые ракеты. Во многих областях объявлена угроза ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Луцка Игоря Полищука.
В 03:38 военные сообщили о движении ракет в Полтавской области, курс юго-западный.
В 03:44 одна ракета в Полтавской области изменила курс на запад, а другая двигалась в сторону Кременчуга.
В 03:47 ракеты из Полтавской области изменили курс на Черкасскую область. Также сообщалось о движении ракет через Кременчугское водохранилище юго-западным курсом.
В 04:00 военные сообщили о движении ракет в Черкасской области, курсом на Киевскую/Винницкую области.
В 04:06 ракеты двигались в южной части Киевской области, курсом на Винницкую область.
В 04:14 вражеские крылатые ракеты двигались:
- в северной части Винницкой области, курс западный;
- в направлении Житомира с юго-восточного направления.
В 04:19 ракеты двигались в восточной части Хмельницкой области, курс юго-западный.
Обновлено 04:25
Ракеты из Хмельницкой области, курсом на Тернопольщину.
Обновлено 04:28
Ракеты двигались в Чертковском районе Тернопольской области, курс западный.
Обновлено 04:33
Ракеты в западной части Тернопольской области, сменили курс на север.
Обновлено 04:39
Ракеты движутся на границе Львовской и Ровенской областей, курсом на Луцк.
Обновлено 04:43
Военные сообщили о движении ракет в направлении Луцка с юга.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о приближении ракеты к городу.
Массированная атака России
В ночь на среду, 9 июля, российский агрессор совершил очередную комбинированную воздушную атаку против Украины.
С вечера 8 июля, захватчики запустили по стране сотни ударных дронов.
Около 23:00 российские истребители МиГ-31 запустили в направлении Украины аэробаллистические ракеты "Кинжал". Предварительно известно, что ракеты были нацелены на аэродромы в Озерном Житомирской области и Староконстантинове Хмельницкой области.
Около 03:00 враг повторно атаковал Украину ракетами "Кинжал".
Впоследствии в Луцке прозвучала серия мощных взрывов.
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