Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір України близько 22:00 і рухалися з тимчасово окупованої території Луганської області вбік Харківської та Донецької областей.
О 22:31 рух російських "Шахедів" було зафіксовано:
О 22:55 військові повідомили про рух нової групи дронів із Курської області (РФ) вбік Сумської області.
О 23:11 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" курсом на Суми.
О 23:51 зафіксовано рух кількох груп дронів з південного сходу на схід Дніпропетровської та північ Донецької областей.
Станом на 00:34 ворожі безпілотники рухалися:
Станом на 01:52 російські дрони рухалися:
О 01:54 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА з Чорного моря курсом на Одеську область.
О 03:12 з'явилися нові дрони на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область.
Станом на 02:55 карта повітряних тривог України виглядала так:
У середу, 25 серпня, російські загарбники обстріляли шахту компанії "ДТЕК" у Донецькій області. Внаслідок удару знеструмлено кілька підстанцій, що живили шахти. Є загиблий та поранені.
Також загарбники атакували дроном багатоповерховий будинок у Херсоні. Постраждало кілька жінок.
Минулої ночі армія РФ атакувала дронами низку північних та східних регіонів України. По країні було випущено 59 ударних дронів, більшість цілей були збиті силами ППО.