Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

У середу, 25 серпня, російські загарбники обстріляли шахту компанії "ДТЕК" у Донецькій області. Внаслідок удару знеструмлено кілька підстанцій, що живили шахти. Є загиблий та поранені.

Також загарбники атакували дроном багатоповерховий будинок у Херсоні. Постраждало кілька жінок.

Минулої ночі армія РФ атакувала дронами низку північних та східних регіонів України. По країні було випущено 59 ударних дронів, більшість цілей були збиті силами ППО.