Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів

Фото: Україну знову атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір України близько 22:00 і рухалися з тимчасово окупованої території Луганської області вбік Харківської та Донецької областей.

О 22:31 рух російських "Шахедів" було зафіксовано:

  • на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область;
  • група на сході Харківської області курсом на північний захід;
  • на півночі Донецької області курсом на захід;
  • нова група на сході Донецької області курсом на захід.

О 22:55 військові повідомили про рух нової групи дронів із Курської області (РФ) вбік Сумської області.

О 23:11 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" курсом на Суми.

О 23:51 зафіксовано рух кількох груп дронів з південного сходу на схід  Дніпропетровської та північ Донецької областей.

Станом на 00:34 ворожі безпілотники рухалися:

  • група на півночі Донецької області курсом на північний захід.
  • група на півдні Харківської області курсом на північ.
  • група у центрі Харківської області курсом на Харків.
  • на заході Харківської області курсом на Дніпропетровську область.
  • група на півночі Дніпропетровської області курсом на Полтавську область.
  • на сході Сумської області курсом на захід.

Станом на 01:52 російські дрони рухалися:

  • нова група з Брянської області на Чернігівщину;
  • на заході Полтавщини курсом на південний захід.

О 01:54 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА з Чорного моря курсом на Одеську область.

О 03:12 з'явилися нові дрони на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область.

Станом на 02:55 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

У середу, 25 серпня, російські загарбники обстріляли шахту компанії "ДТЕК" у Донецькій області. Внаслідок удару знеструмлено кілька підстанцій, що живили шахти. Є загиблий та поранені.

Також загарбники атакували дроном багатоповерховий будинок у Херсоні. Постраждало кілька жінок.

Минулої ночі армія РФ атакувала дронами низку північних та східних регіонів України. По країні було випущено 59 ударних дронів, більшість цілей були збиті силами ППО.

