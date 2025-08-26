Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Украины около 22:00 и двигались со временно оккупированной территории Луганской области в сторону Харьковской и Донецкой областей.
В 22:31 движение российских "Шахедов" было зафиксировано:
В 22:55 военные сообщили о движении новой группы дронов из Курской области (РФ) в сторону Сумской области.
В 23:11 Воздушные силы сообщили о движении группы "Шахедов" курсом на Сумы.
В 23:51 зафиксировано движение нескольких групп дронов с юго-востока на восток Днепропетровской и север Донецкой областей.
По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В среду, 25 августа, российские захватчики обстреляли шахту компании "ДТЭК" в Донецкой области. В результате удара обесточены несколько подстанций, питавших шахты. Есть погибший и раненые.
Также захватчики атаковали дроном многоэтажный дом в Херсоне. Пострадали несколько женщин.
Прошлой ночью армия РФ атаковала дронами ряд северных и восточных регионов Украины. По стране было выпущено 59 ударных дронов, большинство целей были сбиты силами ПВО.