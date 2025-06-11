Росія атакує Харків дронами: зафіксовано удари, почалася пожежа
Фото: у Харкові на тлі атаки дронів чути багато звуків вибухів (Getty Images)
В ніч проти 11 червня Росія масовано атакує Харків ударними безпілотниками. В місті фіксуються удари, почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа", - йдеться у повідомленні о 00:33.
Через кілька хвилин Терехов уточнив, що попередньо, зафіксовано удари,по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.
Оновлено о 00:42
"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється", - поінформував очільник міста.
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