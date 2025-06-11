Росія атакує Харків дронами: зафіксовано удари, почалася пожежа

В ніч проти 11 червня Росія масовано атакує Харків ударними безпілотниками. В місті фіксуються удари, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа", - йдеться у повідомленні о 00:33.

Через кілька хвилин Терехов уточнив, що попередньо, зафіксовано удари,по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.

Оновлено о 00:42

"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється", - поінформував очільник міста.