Станція переливання крові опинилась під ударом в Одесі: який вигляд вона має

Через нічну атаку дронів по Одесі, окрім пологового будинку, пошкоджень зазнала станція переливання крові. Понад 10 російських безпілотників атакували місто 10 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram .

Всередині будівлі: уламки скла, бетону, частини меблів і техніки лежать на підлозі, зруйновано стільницю, пошкоджено холодильне обладнання та металеві шафи.

Внаслідок вибуху в приміщенні вибиті вікна та двері. Скляні уламки та частини віконних рам розкидані по приміщенню від ударної хвилі. Стіни вкриті тріщинами, місцями обвалена штукатурка, видно серйозні пошкодження стелі та укосів.

Кіпер оприлюднив фото, на яких зафіксовано наслідки удару по будівлі Одеської станції переливання крові.

"Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові", - повідомив він.

Атака на Одесу 10 червня

Внаслідок масованої атаки російських дронів по місту в ніч на 10 червня пошкоджено пологовий будинок, житлові будинки та автівки. Також зафіксовано займання на території Одеського зоопарку. Кількість загиблих в місті на ранок вівторка становить дві людини.

Ще дев’ятеро людей дістали травми: серед них - п’ятеро жінок і троє чоловіків із пораненнями, ще одна мешканка зазнала гострої стресової реакції.

За попередніми даними, окупанти використали понад 10 ударних безпілотників.

Повітряну тривогу в Одеському регіоні оголосили в 0:38. Майже відразу в місті пролунали вибухи - спрацювали сили протиповітряної оборони. Протягом години в Одесі оголосили про відбій тривоги.

Всі деталі обстрілу Одеси - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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