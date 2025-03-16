Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські обстріли

Російський агресор продовжує атакувати населені пункти України ударними дронами, ракетами та керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів руйнується житлова і критична інфраструктура, гинуть цивільні жителі.

Вдень у неділю, 16 березня, загарбники атакували дронами автомобілі у передмісті Сум. Внаслідок обстрілу є поранені серед цивільних людей.

В суботу, 15 березня, у Чернігові ворожий дрон атакував багатоповерховний будинок.

Коли поліцейські прибули на місце інциденту, ворог завдав повторного удару, що призвело до поранення правоохоронців.

В ніч на неділю, росіяни випустили в напрямку України 90 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ збили 47 ворожих безпілотників, ППО працювала у 9 регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.