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Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Фото: Україна знову під атакою російських ударних БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші безпілотники увійшли в повітряний простір України з північного заходу в Чернігівську область близько 20:00.

О 22:08 наступна партія дронів залетіла до країни через Сумську область, рухалася у південно-західному напрямку.

О 22:28 військові повідомили про рух БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей. Також дрони рухалися в напрямку Запоріжжя.

Станом на 23:07 ворожі ударні дрони рухалися:

  • на заході Дніпропетровської області, курс північно-західний;
  • на сході Чернігівської області, курс - південно-західний.

Станом на 23:32 ворожі безпілотники рухалися:

  • на півночі Полтавської області, курс південно-західний;
  • на заході Дніпропетровської області, курс західний;
  • на заході Чернігівської області, курс південно-західний.

О 23:40 оголошено про загрозу застосування ударних БпЛА в Києві.

Станом на 00:28 російські ударні безпілотники рухалися:

  • на заході Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
  • на заході та центральній частині  Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • на сході Київської області, курс - західний.

Військові оголосили про загрозу застосування  ударних БпЛА для м. Київ.

О 00:29 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у місті Києві.

Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Броварів курсом на столицю.

О 0:40 військові повідомили про ворожі дрони в акваторії Чорного моря північним курсом (вектор Одеса).

Станом на 00:42 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Російські обстріли

Російський агресор продовжує атакувати населені пункти України ударними дронами, ракетами та керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів руйнується житлова і критична інфраструктура, гинуть цивільні жителі.

Вдень у неділю, 16 березня, загарбники атакували дронами автомобілі у передмісті Сум. Внаслідок обстрілу є поранені серед цивільних людей.

В суботу, 15 березня, у Чернігові ворожий дрон атакував багатоповерховний будинок.

Коли поліцейські прибули на місце інциденту, ворог завдав повторного удару, що призвело до поранення правоохоронців.

В ніч на неділю, росіяни випустили в напрямку України 90 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ збили 47 ворожих безпілотників, ППО працювала у 9 регіонах.

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