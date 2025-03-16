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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских ударных БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 16 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые беспилотники вошли в воздушное пространство Украины с северо-запада в Черниговскую область около 20:00.

В 22:08 следующая партия дронов залетела в страну через Сумскую область, двигалась в юго-западном направлении.

В 22:28 военные сообщили о движении БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей. Также дроны двигались в направлении Запорожья.

По состоянию на 23:07 вражеские ударные дроны двигались:

  • на западе Днепропетровской области, курс северо-западный;
  • на востоке Черниговской области, курс юго-западный.

По состоянию на 23:32 вражеские беспилотники двигались:

  • на севере Полтавской области, курс юго-западный;
  • на западе Днепропетровской области, курс западный;
  • на западе Черниговской области, курс юго-западный;
  • на западе Черниговской области, курс юго-западный.

В 23:40 объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.

По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины(https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские обстрелы

Российский агрессор продолжает атаковать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами. Вследствие обстрелов разрушается жилая и критическая инфраструктура, гибнут гражданские жители.

Днем в воскресенье, 16 марта, захватчики атаковали дронами автомобили в пригороде Сум. В результате обстрела есть раненые среди гражданских людей.

В субботу, 15 марта, в Чернигове вражеский дрон атаковал многоэтажный дом.

Когда полицейские прибыли на место инцидента, враг нанес повторный удар, что привело к ранению правоохранителей.

В ночь на воскресенье, россияне выпустили в направлении Украины 90 БпЛА. Воздушные силы ВСУ сбили 47 вражеских беспилотников, ПВО работала в 9 регионах.

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