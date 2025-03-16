Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в воскресенье, 16 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые беспилотники вошли в воздушное пространство Украины с северо-запада в Черниговскую область около 20:00.
В 22:08 следующая партия дронов залетела в страну через Сумскую область, двигалась в юго-западном направлении.
В 22:28 военные сообщили о движении БпЛА на границе Сумской и Черниговской областей. Также дроны двигались в направлении Запорожья.
По состоянию на 23:07 вражеские ударные дроны двигались:
По состоянию на 23:32 вражеские беспилотники двигались:
В 23:40 объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Киеве.
По состоянию на 23:16 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российский агрессор продолжает атаковать населенные пункты Украины ударными дронами, ракетами и управляемыми авиабомбами. Вследствие обстрелов разрушается жилая и критическая инфраструктура, гибнут гражданские жители.
Днем в воскресенье, 16 марта, захватчики атаковали дронами автомобили в пригороде Сум. В результате обстрела есть раненые среди гражданских людей.
В субботу, 15 марта, в Чернигове вражеский дрон атаковал многоэтажный дом.
Когда полицейские прибыли на место инцидента, враг нанес повторный удар, что привело к ранению правоохранителей.
В ночь на воскресенье, россияне выпустили в направлении Украины 90 БпЛА. Воздушные силы ВСУ сбили 47 вражеских беспилотников, ПВО работала в 9 регионах.
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