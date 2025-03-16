Обстріл багатоповерхівки у Чернігові: частково зруйновані два поверхи (фото)

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Чернігові ввечері 15 березня. Частково зруйновані два поверхи будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлось без постраждалих", - констатував Чаус.

За даними глави ОВА, ворожий безпілотник влучив у пповерхівку, частково зруйновані 2 поверхи.

"У Чернігові всю ніч тривала ліквідація наслідків нічної атаки "Шахедів". На місці працює команда рятувальників - триває розбір зруйнованих конструкцій. Працюють піротехніки ДСНС", - розповів він.

Атака дронів на Чернігів

В Чернігові ворожий "Шахед" влучив в пʼятиповерхівку ввечері 15 березня. В результаті російської атаки виникла пожежа.

Зокрема, як повідомлялось, у Чернігові стався вибух, спричинений влучанням російського "Шахеда" в п'ятиповерховий будинок. Тоді про наслідки було відомо не багато.

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