Росіяни атакували Україну 90 дронами з п'яти напрямків. Як "відстрілялася" ППО

Фото: ППО збила 47 з 90 дронів РФ під час атаки по Україні 16 березня (Getty Images)

Російські загарбники атакували Україну 90 дронами в ніч на 16 березня. Попри те, що БПЛА летіли з різних напрямків, ППО збила більше половини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 березня противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами", - йдеться у повідомленні. Окупанти запускали безпілотники різних типів із напрямків - Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (Росія) та Чауда (Крим). Скільки дронів збила ППО Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 9:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - розповіли військові. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, 33 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).