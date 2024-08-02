РФ атакує Україну безпілотниками. В низці областей оголошено тривогу, працює ППО
Російська армія запустила ударні безпілотники в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, дрони виявлені на півночі Херсонської області, рухаються в напрямку Апостолове/Покров.
Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області.
Крім того, у Сумській області сили ППО працюють по ворожому безпілотнику.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Обстріли України
Нагадаємо, 1 серпня близько 23:00 у місті Павлоград Дніпропетровської області було чутно вибухи.
Близько 21:00 у Києві та багатьох областях оголошували повітряну тривогу через загрозу атак балістичними ракетами.
Згодом у Кропивницькому пролунали вибухи.
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