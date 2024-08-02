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РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО

Пятница 02 августа 2024 00:32
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РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО Фото: россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, дроны обнаружены на севере Херсонской области, движутся в направлении Апостолово/Покров.

Также сообщается об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской области.

Кроме того, в Сумской области силы ПВО работают по вражескому беспилотнику.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, 1 августа около 23:00 в городе Павлоград Днепропетровской области были слышны взрывы.

Около 21:00 в Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак баллистическими ракетами.

Позже в Кропивницком прогремели взрывы.

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