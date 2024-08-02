РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО

Фото: россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)

Российская армия запустила ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.