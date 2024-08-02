РФ атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена тревога, работает ПВО
Российская армия запустила ударные беспилотники в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, дроны обнаружены на севере Херсонской области, движутся в направлении Апостолово/Покров.
Также сообщается об угрозе ударных БпЛА для Днепропетровской области.
Кроме того, в Сумской области силы ПВО работают по вражескому беспилотнику.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Обстрелы Украины
Напомним, 1 августа около 23:00 в городе Павлоград Днепропетровской области были слышны взрывы.
Около 21:00 в Киеве и многих областях объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак баллистическими ракетами.
Позже в Кропивницком прогремели взрывы.
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