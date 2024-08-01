У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістику
У Києві та низці областей ввечері четверга, 1 серпня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку тривога була оголошена у східних та південних областях. Потім про небезпеку попередили у Києві та області. Після цього в центральних та північних областях.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!" - сказано у повідомленні Повітряних сил.
Окрім того жителів Кропивницького та області закликали буде уважнішими.
Оновлено о 21:20.
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги.
Нагадаємо, в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, закликають зберігати спокій і у разі загрози проходити до укриттів.
Де оголошено тривогу
Атака в ніч на 1 серпня
В ніч на1 серпня росіяни влаштували чергову повітряну атаку по території України. Було застосовано дрони та балістичні ракети.
Під час тривоги повідомлялося про вибухи в районі Дніпра, а також стало відомо про вибухи у Запоріжжі, які було чути у різних районах.
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