У Кропивницькому пролунали вибухи

У Кропивницькому ввечері 1 серпня пролунали вибухи. У Кіровоградській області оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.