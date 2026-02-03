Росіяни атакують Суми та область: є влучання в будинки, люди залишились без тепла

Атака на Суми

Як пише Кобзар, після обстрілу Сум зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки у Зарічному районі на різних вулицях.

"Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна", - написав Кобзар.

Попередньо, в обох випадках постраждалих чи загиблих немає.

Зазначимо, що Повітряні Сили повідомляли про групи ударних дронів на Сумщині, а по всій Україні було оголошено тривогу через загрозу балістики та швидкісні цілі з окупованого Криму - моніторингові канали писали про ракети "Циркон".

Конотоп теж під обстрілом

Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про обстріл міста росіянами, в результаті чого один приватний житловий будинок зруйнований, пошкоджено школу та об'єкти інфраструктури.

"Люди живі. Всі служби працюють. З самого ранку постраждалим буде надано альтернативне житло. Також з самого ранку буде працювати на місці комісія з фіксації наслідків ворожого удару", - написав Семеніхін.

"Разом з тим на місці присутні фахівці, які за необхідності організовують необхідну допомогу постраждалим", - додав посадовець.



