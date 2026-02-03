UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни атакують Суми та область: є влучання в будинки, люди залишились без тепла

Фото: зруйнований приватний будинок в Конотопі (мер Конотопа Артем Семеніхін)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни атакують Суми та регіон вночі 3 лютого на тлі комбінованих ударів по Україні. Серед наслідків ударів по обласному центру пошкодження житлових будинків та загоряння - люди залишились без тепла.

Про це повідомляє передає РБК-Україна з посиланням на мера Сум Артема Кобзаря та голову Конотопа Артема Семеніхіна в Telegram.

Атака на Суми

Як пише Кобзар, після обстрілу Сум зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки у Зарічному районі на різних вулицях.

"Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки пошкоджено постачання теплової енергії в будинку, а також вибито до 10 вікон. Також зафіксовано влучання по четвертому поверху іншого будинку. Внаслідок удару виникло загоряння, пошкоджено балкон та вікна", - написав Кобзар.

Попередньо, в обох випадках постраждалих чи загиблих немає.

Зазначимо, що Повітряні Сили повідомляли про групи ударних дронів на Сумщині, а по всій Україні було оголошено тривогу через загрозу балістики та швидкісні цілі з окупованого Криму - моніторингові канали писали про ракети "Циркон".

Конотоп теж під обстрілом

Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про обстріл міста росіянами, в результаті чого один приватний житловий будинок зруйнований, пошкоджено школу та об'єкти інфраструктури.

"Люди живі. Всі служби працюють. З самого ранку постраждалим буде надано альтернативне житло. Також з самого ранку буде працювати на місці комісія з фіксації наслідків ворожого удару", - написав Семеніхін.

"Разом з тим на місці присутні фахівці, які за необхідності організовують необхідну допомогу постраждалим", - додав посадовець.


 

Нагадаємо, РФ в ніч на 3 лютого накрила Україну комбінованими атаками - окупанти запустили ракети та дрони. Під ударом опинились, зокрема, Дніпро, Київ та Харків - було чути гучні вибухи.

Більш детально про обстріл Києва в ніч на вівторок, наслідки та постраждалих - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВійна в УкраїніАтака дронів