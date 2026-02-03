Россияне атакуют Сумы и область: есть попадания в дома, люди остались без тепла

Атака на Сумы

Как пишет Кобзарь, после обстрела Сум зафиксировано попадание в многоквартирные дома в Заречном районе на разных улицах.

"В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки повреждены поставки тепловой энергии в доме, а также выбито до 10 окон. Также зафиксировано попадание по четвертому этажу другого дома. В результате удара возникло возгорание, повреждены балкон и окна", - написал Кобзарь.

Предварительно, в обоих случаях пострадавших или погибших нет.

Отметим, что Воздушные Силы сообщали о группах ударных дронов на Сумщине, а по всей Украине объявлена тревога из-за угрозы баллистики и скоростных целей из оккупированного Крыма - мониторинговые каналы писали о ракетах "Циркон".

Конотоп тоже под обстрелом

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил об обстреле города россиянами, в результате чего один частный жилой дом разрушен, повреждены школа и объекты инфраструктуры.

"Люди живы. С самого утра пострадавшим будет предоставлено альтернативное жилье. Также с самого утра будет работать на месте комиссия по фиксации последствий вражеского удара", - написал Семенихин.

"Вместе с тем на месте присутствуют специалисты, которые при необходимости организуют необходимую помощь пострадавшим", - добавил чиновник.